Bei Krass Schule – Die jungen Lehrer gibt es einen weiteren Neuzugang. Seit dem Beginn der vierten Staffel am 17. Februar dürfen sich die Fans der Serie bereits über neue Gesichter freuen. Neben dem Sportlehrer Wim de Groot, gespielt von Adriaan van Veen, ist auch Jessica Faust als Lehrerin Jessi Köhler neu am Set. Jetzt wird ihre Kollegin Franziska Ibing (Jemimah Booysen de Oliveira) an der Schule vorgestellt. Promiflash hat mit der Darstellerin über ihre Rolle gesprochen und spannende Fakten erfahren.

Wie Jemimah im Interview verriet, identifiziere sie sich mit Franziska überhaupt nicht. "Charakterlich nicht, aber ich habe trotzdem sehr viel Freude daran, diese Rolle zu spielen", plauderte die Schauspielerin aus. Ihre Serien-Figur sei sehr selbstsüchtig, für Franziska stehe ihr eigenes Wohl an erster Stelle. Besonders schwer falle es Jemimah, während der Dreharbeiten nicht in Gelächter auszubrechen, da ihre Rolle sehr ernst sei: "Da ist es manchmal nicht leicht, ernst zu bleiben, wenn alle lachen dürfen."

Für Jemimah ist die Schauspielerei ein unbekanntes Terrain, vorher hatte sie einen ganz anderen Job. "Ich habe eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau gemacht, zuletzt war ich Sales Managerin", erzählte sie im Gespräch. Nebenbei habe sie als Model gearbeitet und dabei den Wunsch nach einer kreativen Tätigkeit verspürt.

Anzeige

RTL II Jemimah Booysen de Oliveira in einer Szene bei "Krass Schule"

Anzeige

Instagram / adriaan.vanveen Adriaan van Veen, Schauspieler

Anzeige

Instagram / jessi_faust Jessica Faust, "Krass Schule"-Darstellerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de