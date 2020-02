Ab dem 17. Februar mischen endlich wieder die Lehrer und Schüler von Krass Schule – Die jungen Lehrer im deutschen TV-Programm mit. Nach einem spektakulären Staffelfinale im Dezember 2019 und dem Abgang von Serienliebling Pia Tillmann (32), tauchen in der vierten Season neue Gesichter auf. So beispielsweise Lehrer Wim de Groot, gespielt von Adriaan van Veen. Promiflash sprach vor Staffelbeginn mit Adriaan und erfuhr ein paar spannende Fakten über ihn und seine Rolle!

Wie der Blondschopf gegenüber Promiflash verriet, kann er sich mit seiner Rolle ziemlich gut identifizieren. "Wim de Groot ist ein sympathischer Lehrer, der sowohl bei den Schülern, als auch bei den Lehrern gut ankommt", plauderte der Schauspieler aus. Was Hottie Adriaan besonders freut: Sein Rollencharakter hat ebenfalls niederländische Wurzeln, genau wie er selbst. Der einstige "Mister Bremen" war bereits in der dritten Staffel in drei Folgen zu sehen.

"Krass Schule" ist aber nicht sein erstes Schauspiel- oder Serien-Engagement. "Unter anderem habe ich eine Rolle in einem Doku-Drama für Arte übernommen, ein Musikvideo gedreht und stand für Alles was zählt vor der Kamera", gab der Wahl-Kölner im Promiflash-Gespräch preis. Seid ihr auf Adriaan alias Wim schon gespannt? Stimmt in der Umfrage ab!

Start der vierten Staffel "Krass Schule – Die jungen Lehrer" ab 17. Februar, montags bis freitags um 17:05 Uhr

Krass Schule – Die jungen Lehrer, RTL II Der Cast von "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

Anzeige

Instagram / adriaan.vanveen Adriaan van Veen, "Krass Schule"-Star

Anzeige

Instagram / adriaan.vanveen Adriaan van Veen, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de