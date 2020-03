Wie reagieren die Let's Dance-Stars auf die Vorsichtsmaßnahme des Senders? Eigentlich freuen sich die Promis und ihre Profi-Tänzer Woche für Woche nicht nur auf ihre Performances – sondern auch auf einen energiegeladenen Abend im Studio mit dem begeisterten Publikum. Wegen der Sorge um eine mögliche Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus werden die Live-Zuschauer in diesem Jahr jedoch ab sofort kein Teil des Formates mehr sein. Die Tanz-Enthusiasten haben deswegen gemischte Gefühle.

Renata Lusin (32) zeigt sich etwas geknickt in ihrer Instagram-Story: "Morgen wird es wirklich so leer aussehen ohne Publikum. Sehr, sehr strange. Aber wir sind trotzdem happy, dass es überhaupt stattfindet. Trotzdem komisch." Auch Kathrin Menzinger (31) ist traurig über die fehlenden Zuschauer – dennoch zeigt sie sich positiv und animiert ihre Fans: "Bitte schaltet ein und stimmt für uns ab. Wir brauchen diese Energie, weil die direkte Energie vom Saal-Publikum fehlen wird. Wir werden untereinander auf jeden Fall doppelt so viel – wenn nicht zehnfach so viel – geben und einander anfeuern und Stimmung machen." Auch Juror Joachim Llambi (55) ist gespannt, wie die Show mit dieser Einschränkung werden wird: "Ich finde das besser, als komplett abzusagen. Aber ohne Zuschauer wird's komplett ungewohnt, weil wir dann keine Reaktionen bekommen", erklärte er Bild.

"Ist natürlich schade, aber wir wissen alle, die Gesundheit geht einfach vor", machte Moderatorin Victoria Swarovski (26) in ihrem Instagram-Statement nochmals die Situation deutlich. Glaubt ihr, die Qualität der Show wird unter dem fehlenden Publikum leiden? Stimmt ab!

Getty Images Tijan Njie und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance" 2020

Getty Images Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Victoria Swarovksi bei "Let's Dance" 2020



