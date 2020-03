Die Tanzschuhe sind poliert, das Parkett gewachst und die Kleider gebügelt – heute Abend heißt es wieder Let's Dance! In der dritten Show werden sich die Promis erneut vor der Jury um Joachim Llambi (55) beweisen. Ganz nach dem Motto "Die 70er" werden die Stars über die Fläche fegen – und welcher Nachwuchs-Tänzer ist der aktuelle Favorit? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage sind sich die Teilnehmer zum größten Teil einig: Lili Paul-Roncalli (21) positioniert sich derzeit an der Spitze! Mit fast 30 Prozent aller Stimmen (250 von gesamt 853) führt die Akrobatin das Feld an. Nur knapp hinter ihr kämpft sich auch Alles was zählt-Schnuckel Tijan Njie (28) durch. Der Schauspieler ergatterte immerhin 21,3 Prozent aller Votes. Das Mittelfeld bilden Luca Hänni (25), Moritz Hans und Ilka Bessin (48). Eher weniger Zuschauer-Unterstützung bekommt Ailton (46). Auf den ehemaligen brasilianischen National-Fußballer fielen nur 0,2 Prozent der Stimmen – damit liegt er auf dem letzten Platz.

Obwohl besonders Lili die Zuschauer von sich überzeugt hat, wird der Applaus heute Abend auch für sie nicht sehr laut erklingen: Wie RTL bekannt gegeben hat, findet die Live-Show wegen der allgemeinen Coronavirus-Panik ohne Publikum statt. Nur Freunde und Familienmitglieder dürfen sich das Spektakel im Studio anschauen.

Getty Images Die "Let's Dance"-Kandidaten in der zweiten Liveshow

Getty Images Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinato in der ersten "Let's Dance"-Liveshow, Februar 2020

Getty Images Isabel Edvardsson und Ailton im Februar 2020



