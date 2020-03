Ganz so rosig wie in seinen Liedern sieht es bei Semino Rossi (57) privat aktuell nicht aus. Der Schlagerstar, der mit Hits wie "Alles aus Liebe" oder "Tausend Rosen für dich" bekannt wurde, macht das Trällern über die perfekte Beziehung zu seinem Geschäft. In seiner eigenen Ehe sieht es derzeit aber nicht annähernd so romantisch aus. Nach sage und schreibe 28 gemeinsamen Jahren stecken Semino und Gattin Gabi im Moment in einer Krise.

Zwar sei eine Scheidung derzeit kein Thema, wie die Bild erfuhr, der Musiker zog aber bereits aus dem gemeinsamen Wohnsitz aus – und zwar in einen Wohnwagen. Der Grund für die Trennung, die Semino der Zeitung nach als "Ehe-Pause" bezeichnete: "Wir haben das Gefühl, dass wir uns in diesem Lebensabschnitt, nachdem die beiden Töchter erwachsen sind und wir uns über unseren ersten Enkel Leonhard freuen, etwas Freiraum nehmen möchten." Diese Entscheidung hätten die Eheleute gemeinsam getroffen.

Auf die Frage, ob der Sänger seine Frau noch liebe, antwortete er: "Wir schätzen uns sehr." Gattin Gabi wohnt übrigens weiter im gemeinsamen Haus. "Wann immer es mich heimzieht, sehe ich meine Familie und unseren kleinen Leonhard", fügte Semino noch hinzu.

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Semino Rossi

Getty Images Semino Rossi 2017 in München

ActionPress / Dominique Ecken Semino Rossi und Helene Fischer in der "Helene Fischer-Show" 2011



