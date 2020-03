Für Selena Gomez (27) ist die Musik eine Passion. Der ehemalige Disney-Star veröffentlichte bereits im Alter von 16 Jahren sein erstes Album, das in den Top Ten der US-Charts landete. Fünf Alben und mehrere Nummer-eins-Hits später gehört die Sängerin mittlerweile zu den erfolgreichsten Popstars weltweit. Trotzdem muss sich Selena immer wieder von Kritikern anhören, dass sie keine gute Stimme habe. Nun schießt der einstige Teenie-Star zurück.

"Ich weiß, dass einige Leute mich nicht für die beste Sängerin halten", gab die 27-Jährige offen im TV zu. In der Kelly Clarkson Show sprach Sel darüber, wie wichtig ihr die Musik sei. "Ich reiß mir wirklich den Hintern auf", erzählte sie Moderatorin Kelly (37). "Ich liebe es wirklich, zu schreiben und Melodien zu kreieren." Mit ihren Texten wolle die Sängerin Dinge ansprechen, die ihr auf der Seele liegen. So sei es ihr ein Bedürfnis, über Beziehungen und schwierige Zeiten zu singen und ihre inneren Konflikte in ihren Liedern zu verarbeiten.

Kelly Clarkson, die selbst als Sängerin durch die Castingshow American Idol bekannt wurde, findet beruhigende Worte für Selena. "Die besten Sänger berühren dich und dabei kommt es nicht auf die Stimme oder den Musikstil an", erklärte die Blondine. Ihr selbst bereite es viel Freude, die Songs der 27-Jährigen zu singen.

Anzeige

Getty Images Selena Gomez bei den American Music Awards 2019

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson bei den Billboard Music Awards in Las Vegas im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Selena Gomez bei den AMAs 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de