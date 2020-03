Auch nach seinem Tod bleibt der Bruder von LionT (27) unvergessen! Im vergangenen Jahr sprach der YouTuber erstmals über den schweren Schicksalsschlag in seiner Familie. Vor einigen Jahren fand der Webstar seinen jüngeren Bruder Janick leblos in der Badewanne vor. Der Grund für die Tragödie: Aus einem Gasboiler war Kohlenmonoxid ausgetreten, wodurch der Junge an Organversagen starb. Jetzt teilte der Ex-Freund von YouTube-Beauty Dagi Bee (25) mit einem Throwback-Bild emotionale Zeilen im Netz!

"Ich habe immer versucht, für dich ein großer Bruder zu sein", schrieb LionT via Instagram. Die Aufnahme zeigt die beiden Geschwister in jungen Jahren, wie sie sich innig umarmen und dem jeweils anderen einen dicken Schmatzer auf die Backe drücken. "Auch wenn du nicht mehr unter uns weilst, werde ich dich niemals vergessen", versprach der 27-Jährige seinem verstorbenen Familienmitglied. Schon jetzt freue er sich auf ein Wiedersehen im nächsten Leben. "Ich vermisse dich", gestand er ehrlich.

Die Fans des "Löwenkind"-Interpreten stärken dem Musiker den Rücken: "Er wäre stolz auf dich" und "Es tut mir so unendlich leid, was passiert ist. Ich wünsche dir viel Kraft" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Instagram / lionttv LionT im März 2020

Instagram / lionttv LionT im Januar 2020

Instagram / lionttv LionT im August 2019



