Wer hat die größten Chancen auf den Sieg? In wenigen Wochen steht fest, wer Deutschlands neuer Superstar ist, aber derzeit haben noch sieben verbleibende Gesangstalente bei DSDS die Chance, zu gewinnen: Ricardo, Paulina, Marcio, Chiara, Joshua, Lydia und Ramon. Promilfash wollte daher von den Nachwuchstalenten wissen: Wie schätzen die Kandidaten selbst ihre Chancen ein? Und siehe da: Die meisten sehen sich selbst auf dem ersten Platz!

"Ich traue mir den Sieg zu. Ich muss wirklich hart an mir arbeiten", gibt sich Chiara im Interview motiviert. Sie wolle in den Liveshows auch andere Facetten von sich zeigen und beweisen, dass sie eine echte Sängerin ist: "Ich glaube, dass ich es sehr weit schaffen kann." Auch Ramon traut sich die Krone zu: "Die Konkurrenz im Gesang ist sehr stark, aber ich denke, in Sachen Show habe ich die Nase vorn. Ich gebe mir immer sehr viel Mühe, mir für die Auftritte etwas Besonderes einfallen lassen", erzählte er im Gespräch.

Dieser Meinung ist auch Paulina, die Ramon als Favoriten sieht: "Weil er konstant immer eine sehr, sehr gute Leistung gebracht und eine gute Stimme hat." Sie glaubt, er könne den anderen Kandidaten damit gefährlich werden. Aber: "Ich hoffe natürlich, dass ich es weit schaffe, sonst hätte ich hier nicht mitgemacht."

TVNOW / Stefan Gregorowius Chiara D´Amico und die Jury von DSDS

TVNOW / Stefan Gregorowius Ramon, DSDS-Kandidat 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Paulina, DSDS-Kandidatin 2020



