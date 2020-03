Wer wird in 2020 die DSDS-Krone ergattern? Seit Anfang des Jahres sind Dieter Bohlen (66), Xavier Naidoo (48), Oana Nechiti (32) und Pietro Lombardi (27) auf der Suche nach einem neuen Superstar. Nach dem Recall in Südafrika stehen nun die letzten sieben Kandidaten fest: Ramon, Ricardo, Paulina, Joshua, Marcio, Chiara und Lydia werden in den Liveshows vor einem großen Publikum performen. Doch welches der Gesangstalente hat wirklich das Zeug, Deutschlands neuer Superstar zu werden?

Ramon stellte sich mit dem Schlagersong "100 Jahre" bei der Jury vor und eroberte vor allem das Herz von Dieter im Sturm. Das blieb auch während des Recalls so. Schon in der ersten Runde in Sölden betonte der Poptitan: "Du gehörst in die Liveshows!" Und das, obwohl der ehemalige Zirkusartist bisher weder Gesangsunterricht noch Bühnenerfahrung hatte. Auch Paulina überzeugte beim Casting mit einem Schlagerlied. Ein Auftritt, bei dem die Studentin nicht abgeliefert hat? Den gab es bisher nicht.

Joshua sorgte für die emotionalsten Momente der diesjährigen DSDS-Staffel: Vor zweieinhalb Jahren wurde bei dem 25-Jährigen Krebs diagnostiziert. Aufgeben ist für Joshau aber keine Option. Seine rauchige Stimme hat zudem einen enormen Wiedererkennungswert. Aber auch Marcio sorgte von Beginn an für Aufsehen. Der offen homosexuell lebende Mann beeindruckt die Jury immer wieder mit seiner unbändigen Energie und seiner einzigartigen Stimme. Nicht weniger extravagant ist die Erscheinung von Lydia: Bei einer Gruppenperformance im Recall machte die Blondine Masturbations-Bewegungen und vergraulte damit vor allem Oana. Doch dank ihrer Powerstimme konnte die Versicherungskauffrau sich dennoch einen Platz in den Liveshows erkämpfen.

Nachdem Chiara 2019 im Recall rausflog, setzt die temperamentvolle Frankfurterin in diesem Jahr erneut auf Angriff. War die Jury anfangs noch skeptisch, verbesserte die 18-Jährige sich nun aber von Auftritt zu Auftritt. "Mir gehen die Superlative aus, um deine Entwicklung hier zu beschreiben", lobte Xavier sie. Der letzte Kandidat, der eine Chance auf den Sieg hat, ist Ricardo: Er verzauberte die Jury eingangs nicht nur mit seiner Stimme, sondern auch mit seinem sexy Hüftschwung. Doch wer ist euer Favorit? Nehmt an unserer Umfrage teil!

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Teilnehmer Ramon

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Teilnehmerin Paulina

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Teilnehmer Joshua

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Teilnehmer Marcio

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Teilnehmerin Lydia

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Teilnehmerin Chiara

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Teilnehmer Ricardo

Wer ist euer Favorit? Ramon Ricardo Paulina Joshua Marcio Chiara Lydia Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de