Wie fanden die Zuschauer das TV-Experiment? Die Show "Wer schläft, verliert!" war definitiv nichts für Langschläfer: Acht Promis mussten es schaffen, insgesamt 60 Stunden wach zu bleiben. Nach Ablauf der Zeit mussten sich unter anderem Wayne Carpendale (42), Natascha Ochsenknecht (55) und Manuel Cortez (40) anschließend in der Liveshow unter Schlafentzug verschiedenen Aufgaben stellen. Durch die Sendung führte Thore Schölermann (35) als Moderator. Die Zuschauer waren ziemlich neugierig auf das neue Format – doch einige Leute zeigten sich enttäuscht...

Zwar lockte DSDS am Samstagabend mehr Zuschauer vor die Bildschirme, doch die Quoten für "Wer schläft, verliert!" waren trotzdem zufriedenstellend: Laut dwdl.de schauten sich insgesamt 1,51 Millionen Menschen die Sendung an. Damit erreichte sie insgesamt einen Marktanteil von 5,2 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte die Sendung eine Sehbeteiligung von 13,2 Prozent. Die Meinung des Fernsehpublikums ging insgesamt jedoch auseinander: "Danke, 'Wer schläft, verliert!' – ich bin lange nicht so gut unterhalten worden", schrieb zum Beispiel ein User. Ein anderer Kommentar lautete: "Was ist mit Deutschland los? Die Sendung war der Müll des Jahres."

Die Siegerin der ersten Ausgabe hieß Natascha Ochsenknecht! Sie entschied das letzte Spiel "LaLeLu" für sich und gewann somit "Wer schläft, verliert!". "Ich habe erst verloren und jetzt bin ich der Gewinner", freute sich die dreifache Mutter am Ende der Show. Wie fandet ihr die Sendung? Stimmt am Ende des Artikels ab!

Getty Images Thore Schölermann beim Young Talent Award

Getty Images Wayne Carpendale bei der 71. Bambi-Verleihung in Baden-Baden

Chris Emil Janßen / ActionPress Natascha Ochsenknecht bei der Berlin Fashion Week, 2020



