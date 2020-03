Jade Übach und Serkan Yavuz (26) sind im Big Brother-Haus unzertrennlich – allerdings unfreiwillig. Die beiden Container-Bewohner wohnen zurzeit gemeinsam unter einem Dach. Allerdings hatten die beiden schon vor ihrem Einzug in die "Big Brother"-WG eine gemeinsame Vergangenheit. Bei Bachelor in Paradise haben die Kuppelshow-Stars angebandelt. Das hat "Big Brother" jetzt – zumindest bildlich – nachgestellt: Serkan und Jade wurden aneinandergekettet!

Mit dieser Aufgabe überraschte der große Bruder die beiden einstigen Flirtpartner in der heutigen Folge. Der Clou: Wenn sie es gemeinsam an einer Kette aushalten, bekommen beide Häuser eine fette Party spendiert – und das klappte auch perfekt. Eigentlich gehen sich Serkan und Yavuz im "Big Brother"-Haus meistens aus dem Weg. Ihre Zwangs-Nähe schien sie aber auch nicht weiter zu stören. Ganz im Gegenteil: Den ganzen Tag herrschte Harmonie zwischen den unfreiwilligen BFFs. Die angekündigte Party kann also steigen!

Besonders schwierig dürfte diese Situation allerdings für Serkans Freundin Carina Spack sein, die die ganze Geschichte Zuhause vor dem Fernseher verfolgen muss. Serkans "Big Brother"-Kollegin Vanessa hat sogar regelrecht Mitleid mit der Blondine: "Ich möchte nicht in der Haut von Carina stecken. Mir tut das wirklich leid."

Instagram / jadebritani Jade Übach, "Big Brother"-Kandidatin

SAT.1 Serkan Yavuz

Beauty2Go-Lounge by Juvéderm Serkan Yavuz und Carina Spack bei der Beauty2Go-Lounge by Juvéderm

