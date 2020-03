Süße Neuigkeiten vom Köln 50667-Set! Im Dezember vergangenen Jahres haben Carolina Noeding und Daniel Peukmann es öffentlich gemacht: Nicht nur ihre Serienrollen Jule und Marc Reuter sind ein Paar – die Darsteller lieben sich auch im echten Leben! Tatsächlich sind sie inzwischen nicht mehr die einzigen Turteltauben, die sich beim Köln 50667-Dreh verliebt haben: Auch Neuzugang Pascal Zadow (22) und Kollegin Luise-Isabella Matejczyk sind zusammen!

Das enthüllten die beiden jetzt im RTL2-Pärcheninterview. "Wir haben uns tatsächlich am Set kennengelernt", ließ Luise ihr allererstes Treffen während eines Außendrehs Revue passieren. "Ich hab mir am Anfang noch nicht so viel dabei gedacht, aber ich hab schon gemerkt: 'Ok... irgendwie ist er schon interessant für mich.'" Zunächst seien die beiden nur Freunde gewesen – woraus schließlich mehr geworden sei. Genau genommen vor rund einem Monat: "Unser Liebestag hat ein sehr schönes Datum, der 20.02.2020", wie Pascal ausplauderte.

Pascal ist acht Jahre jünger als Luise – doch der Altersunterschied würde sie beide keineswegs stören. Ob das auch daran liegt, dass die Laiendarstellerin sich bereits ausgiebig mit dem Thema beschäftigt hat? Immerhin führt ihre "Köln 50667"-Rolle Lea aktuell auch eine Beziehung zu einem Jüngeren. Ihr Freund Oskar, gespielt von Marcel Thorwesten (21), ist gerade einmal 17 Jahre alt.

Anzeige

Instagram / louisematejczyk Luise-Isabella Matejczyk, "Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / pascal_zadow Pascal Zadow, Male-Model und "Köln 50667"-Darsteller

Anzeige

Instagram / louisematejczyk Luise-Isabella Matejczyk, "Köln 50667"-Darstellerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de