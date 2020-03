Es ist die aufregendste Storyline, die Köln 50667 seit Langem aufgefahren hat: Seit einigen Wochen behandelt die Vorabend-Soap die dramatische Liebesgeschichte zwischen Oskar und Lea – einem 16-Jährigen und einer 29-Jährigen. Der große Altersunterschied zwischen den beiden wird bei den Fans der Serie natürlich heiß diskutiert. Zwar freuen sich viele Zuschauer, dass "Köln 50667" ein so schwieriges Thema anpackt, doch manche halten die Liebesgeschichte für schlichtweg unangebracht. Was sagen die Darsteller selbst zum Thema Altersunterschied in der Liebe?

Promiflash hat mal bei Schauspielerin Luise-Isabella Matejczyk nachgehakt. Sie verkörpert die Lea in dem beliebten Format. "Meine Meinung zu dem Thema hat sich seit dem Dreh so weit geändert, dass ich noch mehr darin bestärkt bin, dass so eine Beziehung – Oskar ist 16, Lea ist 28 – schwierig ist!", betont die Beauty im Interview. "Es schleicht sich immer mehr diese Problematik ein, dass diese beiden Leben nicht miteinander vereinbar sind", erklärt Luise im Bezug auf den fiktiven Fall Oskar und Lea. "Also ich find's sehr, sehr schwierig."

Kein Wunder, dass der "Köln 50667"-Star so denkt! In der aktuellsten Folge bereitet die Beziehung zu einem Jüngeren ihrer Rolle wieder einmal große Probleme: Achtung, Spoiler! Lea bekommt ein lukratives Job-Angebot vom Chef einer Gin-Marke. Da dieser sich jedoch mit ihrem Liebsten Oskar anlegt, beschließt der 16-Jährige kurzerhand, sich zu rächen – und pinkelt in die vermeintliche Karre seines Peinigers! Oskar wird jedoch in flagranti bei der Aktion erwischt, woraufhin Lea das Jobangebot natürlich verliert. Die 29-Jährige kann sein Verhalten kaum fassen und weiß am Ende des Tages nicht, wie lange sie das Teenie-Gebahren von Oskar noch aushalten kann...

Die ganze Folge seht ihr heute um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar.

