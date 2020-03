Semino Rossi (57) gibt pikante Details zu seiner Trennung bekannt! Der Schlagerstar war 28 Jahre lang mit seiner Ehefrau Gabi zusammen gewesen – bis er vor Kurzem mit einem Liebes-Update für Aufsehen sorgte: Das Paar hat sich zu einer selbst ernannten "Ehe-Pause" entschlossen und der Sänger ist bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Die Entscheidung hatte der "Rot sind die Rosen"-Interpret zunächst seiner Mutter offenbart – noch vor seiner Frau!

Wie Bild nun berichtet, hatte Semino vor dem Liebes-Aus Zeit in seiner Heimat Argentinien verbracht. "Ich habe mich in den Wochen in meiner Heimat mit dem Gedanken an eine Trennung angefreundet", erklärte der 57-Jährige gegenüber der Zeitung. Mit seiner Mutter habe er dort als Erstes über seine Pläne gesprochen. "Als Familie haben wir bisher alle Höhen und Tiefen gemeinsam gemeistert", beschrieb er ihr gutes Verhältnis. Für die Unterstützung seiner Mutter sei er unendlich dankbar.

Trotzdem sollen die Eltern zweier Töchter gemeinsam entschieden haben, getrennt zu leben. Und von Rosenkrieg ist ebenfalls keine Spur – ganz im Gegenteil: "Wir sind erwachsene Menschen. Wir telefonieren, schreiben und sehen uns. Das fühlt sich für uns alle gut an", offenbarte Semino. Sie seien noch immer miteinander befreundet.

Anzeige

Getty Images Sänger Semino Rossi

Anzeige

Getty Images Schlagerstar Semino Rossi

Anzeige

Getty Images Semino Rossi 2017 in München



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de