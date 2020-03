Liebt DSDS neuerdings den DJ? Die Schlagzeilen um die Castingshow haben sich in der vergangenen Woche überschlagen. Der Grund: Xavier Naidoo (48) wurde vom Sender aus der Jury geworfen – zuvor kursierte ein selbst gedrehtes Video des "Ich kenne nichts"-Interpreten mit Aussagen, die viele als rassistisch deuten. Nachdem die verbliebene Jury um Dieter Bohlen (66), Oana Nechiti (32) und Pietro Lombardi (27) am Samstag die erste Liveshow zu dritt gemeistert hatte, kündigte der Poptitan an, in der kommenden Ausgabe wieder Juroren-Support zu erhalten. Doch kommt für diesen Job tatsächlich der aktuell meist diskutierte Schlagerstar Michael Wendler (47) infrage?

Dieses spannende Gerücht hat Bild verbreitet. Wie das Magazin aus Senderkreisen erfahren haben will, soll der "Egal"-Interpret mit RTL in Verhandlungen über einen möglichen Juroren-Job stehen. Ob das wirklich stimmt und der Freund von Laura Müller (19) tatsächlich in den Liveshows die Kandidaten bewerten wird? Ein gutes Verhältnis zum Sender hat Michael offenbar – er war Star zahlreicher RTL-Formate und sorgte zuletzt für tolle Einschaltquoten. In der Jury hätte er allerdings keine Freunde: Dieter Bohlen machte gegenüber Bild deutlich: "Das ist Schwachsinn! Einen Juror Michael Wendler wird es mit mir nicht geben." Mittlerweile hat sich auch der Wendler selbst zum Thema geäußert – und dementiert das Gerücht!

"Ich helfe immer gerne, aber ich werde am Samstag nicht in der DSDS-Jury sitzen", gab der Musiker mittlerweile in seiner Instagram-Story preis. Wer und ob die DSDS-Juroren also wirklich Promi-Support bekommen, steht noch in den Sternen!

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Die Jury bei "Deutschland sucht den Superstar" 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen beim DSDS-Recall in Südafrika 2020

Anzeige

ActionPress/Revierfoto Michael Wendler bei einem Auftritt 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de