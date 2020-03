Sie hat die Nase gestrichen voll! Das sich aktuell rasant verbreitende Coronavirus versetzt die Menschen weltweit in Angst und Schrecken – mittlerweile haben sich sogar einige Promis wie Tom Hanks (63), Idris Elba (47) und viele mehr infiziert. In Deutschland ist das Thema ebenfalls allgegenwärtig. Auch die Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin Sara Kulka (29) beschäftigt sich mit der Krankheit und nimmt sie ernst. Dabei geht der Mutter von zwei Kindern eines gewaltig auf die Nerven: Die extrem hohe Nachfrage nach Toilettenpapier...

"Deutschland kommt in eine Krisensituation und die meisten Leute denken in erster Linie nur an ihren eigenen Arsch. Wortwörtlich, wozu sonst horten alle plötzlich Klopapier?", fragt sich das Model auf seinem Instagram-Profil. Bis zum Alter von sechs Jahren habe sie selbst gar nicht gewusst, was Toilettenpapier ist. Sara wuchs in Polen auf. "Da gab es für den Hintern teilweise Blätter von Bäumen, altes Zeitungspapier, welches vorher weich geknüllt wurde oder ganz simpel Waschlappen für den Po, ich meine damit natürlich nicht richtige Waschlappen, sondern Stoffreste aus alten zerschnittenen Klamotten und hier haben wir sogar immer fließend Wasser", klärt die Blondine weiter auf. Am Ende ihres Beitrags fordert Sara ihre Follower dazu auf, Rücksicht auf andere zu nehmen und keine Panik zu verbreiten.

Ähnlich ehrliche Worte richtete Krass Schule-Darstellerin Nina Noel (31), die ebenfalls Mutter ist, vor wenigen Tagen an ihre Community. Sie suchte im Laden allerdings nicht vergebens nach Toilettenpapier, sondern nach Milch für ihr Baby. "Bitte auch mal ein bisschen an die Mitmenschen denken bei euren Hamsterkäufen", appellierte sie an ihre Fans.

Instagram / sarakulka_ Model Sara Kulka

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern im Thailand-Urlaub, Februar 2020

ActionPress/Guido Ohlenbostel Nina Noel bei der Eröffnung des waterkant Restaurants im Empire Riverside Hotel



