Nina Noel (31) sorgt sich wegen des Coronavirus! Derzeit hört man allerorts von der neuartigen Virusinfektion: Aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr werden große Veranstaltungen abgesagt, und mehrere Länder haben inzwischen sogar ein Einreiseverbot verhängt. Einige Menschen bereiten sich offenbar schon auf das Schlimmste vor und bunkern haufenweise Nahrungsmittel in ihren Kellern – doch genau das bringt die Schauspielerin zur Weißglut: Im Netz macht die junge Mutter ihrem Ärger jetzt Luft!

Vor einer Infektion mit dem gefährlichen Virus hat der "Krass Schule"-Star keine Angst: "Ich muss sagen, dass ich das ziemlich entspannt sehe." Eine Sache geht der Mutter eines kleinen Sohnes allerdings gehörig gegen den Strich: "Was ich aber echt besorgniserregend finde, ist die Tatsache, dass ich gestern nirgends mehr Lyanos Milch kaufen konnte", erzählte sie ihrer Community via Instagram. Ohne Stillen und Brei sei die 31-Jährige vor den leeren Regalen in den Supermärkten echt aufgeschmissen.

An ihre Follower hat Nina daraufhin eine ganz besondere Aufforderung: "Bitte auch mal ein bisschen an die Mitmenschen denken bei euren Hamsterkäufen", teilte die Beauty unter ihrem aktuellen Beitrag mit. Sie selbst lasse sich von der momentanen Situation nicht einschränken, sondern erledige die Aufgaben in ihrem Alltag, wie bisher auch.

Instagram / ninanoel Nina Noel im März 2020

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Sohn im März 2020

Instagram / ninanoel Nina Noel im März 2020



