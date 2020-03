Sind die Der Bachelor-Girls noch immer im Beauty-Wahn? Erst vor wenigen Wochen ist die aktuelle Staffel der RTL-Rosenverteiler-Show ziemlich überraschend zu Ende gegangen. TV-Junggeselle Sebastian Preuss (29) hatte im großen Finale keiner der übrigen Ladys seine letzte Schnittblume überreicht. Aber nicht nur diese Entscheidung war eine absolute Premiere in dem Format – noch nie konnten die Girls so viele Schönheits-Eingriffe aufweisen. Hat nach Ende der Sendung jetzt eine weitere Ex-Anwärterin den Beauty-Experten besucht? Natali Vrtkovskas Nase sieht plötzlich ziemlich perfektioniert aus.

"Irgendwie sieht deine Nase anders aus", äußert sich ein Fan auf Instagram zu dem vermeintlich neuen Erscheinungsbild der einstigen DSDS-Kandidatin. Im Vergleich zu alten Schnappschüssen wirkt die Nase, die Natalis Gesichtsmitte auf neuesten Aufnahmen ziert, tatsächlich leicht optimiert und verschmälert. Ob sie wirklich einen Eingriff hinter sich hat, hat die Sängerin bisher allerdings noch nicht verraten.

Darüber, dass so viele der diesjährigen Rosen-Mädels in der Vergangenheit bereits die ein oder andere Aufhübschung an ihrem Körper vollzogen haben, war vor allem eine Kandidatin besonders überrascht. Schon während der Jubiläums-Staffel ließ Anna Mildenberger verlauten: "Ich habe noch nie so viele Beauty-Eingriffe auf einmal gesehen wie hier bei uns. Als ich sie alle das erste Mal gesehen habe, dachte ich: Oh, Jesus Maria." Sie selbst sei hingegen voll und ganz der natürliche Typ.

