Jetzt gibt sie den Beauty-Eingriff zu! Die Follower der diesjährigen Bachelor-Kandidaten Natali Vrtkovska hatten bereits vermutet, dass sich die ehemalige Rosenanwärterin unters Messer gelegt haben könnte. Denn: Auf aktuellen Fotos im Netz wirkte die Nase der Hobby-Sängerin deutlich schmaler als in der Sendung. Und ihre Community hatte recht – Natali hat eine Nasen-Korrektur hinter sich! Aber warum hat sich die 24-Jährige für eine Schönheitsoperation entschieden?

"Das war jetzt keine Entscheidung, die ich sofort gemacht habe. Das Thema verfolgte mich schon seit meiner Pubertät", erklärte sie gegenüber Bild. Der Grund sei schlicht, dass ihre Nase ihr noch nie gefallen habe und es sei nichts, woran sie selber hätte arbeiten können. Deswegen habe schon frühzeitig für sie festgestanden, dass sie hier etwas verändern wolle. "Ich hatte schon mal versucht, meine Nase zu optimieren, da war ich 18 Jahre alt. Ich lebe inzwischen in Düsseldorf und habe hier glücklicherweise einen guten Arzt gefunden. Der Zeitpunkt hat nichts zu sagen. Es hatte einfach gepasst", führte sie in dem Interview weiter aus.

Natali ist nicht das einige Bachelor-Babe, das eine Körper-Optimierung hinter sich hat. So sagte während der Jubiläums-Staffel des beliebten Dating-Formats Kandidatin Anna Mildenberger in der Show: "Ich habe noch nie so viele Beauty-Eingriffe auf einmal gesehen wie hier bei uns. Als ich sie alle das erste Mal gesehen habe, dachte ich: Oh, Jesus Maria." Sie selbst sei hingegen voll und ganz der natürliche Typ.

Natali Vrtkovska im Februar 2020

Natali Vrtkovska und Sebastian Preuss bei "Der Bachelor"

Anna Mildenberger, Bachelor-Kandidatin 2020



