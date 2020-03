Welches TV-Format ist die größere Herausforderung? Unter den 22 Der Bachelor-Girls von Sebastian Preuss (29) waren einige Damen, die vorher schon bei anderen Produktionen mitgemacht hatten. Zum Beispiel suchte Jessica Fiorini ihre große Liebe bereits bei Love Island. Wioleta Psiuk versuchte ihre Karriere bei Germany's next Topmodel und Sylvies Dessous Models anzukurbeln. Natali Vrtkovska hatte im Jahr zuvor bei DSDS ihr Gesangstalent unter Beweis stellen wollen. Im Promiflash-Interview vergleicht die Sängerin nun die beiden Shows miteinander.

Auf die Frage, welche Sendung für sie härter war, antwortet sie: "Das kann man so nicht sagen. DSDS war definitiv anspruchsvoller und der Leistungsdruck war höher. An sich würde ich sagen, DSDS." Immerhin gehört in der Castingshow ständiges Performen, Textlernen und Üben zum Alltag. Allerdings habe auch die Rosen-Sendung Natali viel abverlangt. "Der Bachelor ist jedoch auf eine andere Weise hart. 22 Mädels auf einem Fleck und seine Emotionen vor Millionen Publikum zu zeigen, klingt leichter, als es wirklich ist", erinnert sich Natali im Gespräch mit Promiflash.

Obwohl ihre DSDS-Teilnahme schon länger zurückliegt, arbeitet sie weiter an ihrer Stimme. "Musik ist mein Leben und gehört zu meinem Alltag. Professionell Musik machen kann ich jedoch noch nicht. Ich werde aber die Hoffnung und den Willen nie aufgeben", erklärt Natali.

Instagram / natalivrt Natali Vrtkovska, Reality-Sternchen

Instagram / natalivrt Natali Vrtkovska, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / natalivrt Diana Kaloev, Bachelor-Kandidatin 2020



