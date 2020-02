So überraschend reagiert Natali Vrtkovska auf ihre Abfuhr von Sebastian Preuss (29)! Eigentlich kämpfte die Brünette bei Der Bachelor gegen ihre Konkurrentinnen um das Herz des Junggesellen. Am Mittwoch musste sie sich dann jedoch von dem Rosenkavalier verabschieden: Basti schmiss Natali aus der Show! Die ist aber offenbar überhaupt nicht traurig über den zerplatzen Traum einer gemeinsamen Liebe – stattdessen tanzte die jetzt sogar vor Freude!

Auf Instagram postete die Ex-Kandidatin ein Video, in dem sie zu Bruno Mars (34)' Partysong "24K Magic" freudestrahlend das Tanzbein schwingt! Dazu schrieb sie ein eindeutiges Statement: "Wenn du fast in einer toxischen Beziehung gelandet wärst, aber es heraus geschafft hast, bevor es ernst wurde. Ich bin zurück auf dem Markt!" Sie sei erleichtert über ihren Rauswurf und ihr gehe es gut. Die Zeit in dem Dating-Format bereut sie trotz ihres Exits offenbar nicht: "War eine tolle Erfahrung, aber ich hoffe, dass eines der Mädels die große Liebe finden wird."

Ob den Promi-Damen ebenfalls ein Stein vom Herzen fällt, dass aus Natali und Sebastian kein Liebespaar geworden ist? Immerhin scheint die ein oder andere den lustigen Clip und die Erleichterung der Beauty ganz schön zu feiern: Der DSDS-Star Alicia-Awa Beissert kommentierte beispielsweise: "Die Capiton, Digga!" Und auch die Tänzerin Oana Nechiti (31) war wohl köstlich amüsiert: Sie postete lachende Emojis und einen Daumen, der nach oben zeigt.

Natali Vrtkovska und Sebastian Preuss bei "Der Bachelor"

Natali Vrtkovska im Februar 2020

Natali Vrtkovska im August 2019

