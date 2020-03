Jenna Dewan (39) präsentiert ihre kleine glückliche Familie! Lange hatte die Schauspielerin auf die Ankunft ihres zweiten Kindes warten müssen – vor einigen Tagen war es dann endlich soweit: Mit einem ersten Foto meldete sich Jenna nach der Geburt ihres Sohnes zu Wort und verriet dabei auch gleich den Namen des kleinen Wonneproppens: Callum Michael Rebel Kazee. Nun wurde Jenna das erste Mal zusammen mit ihrem Sprössling bei einem Spaziergang abgelichtet.

Wie einige Bilder von Daily Mail zeigen, schob Jenna am vergangenen Sonntag den Kinderwagen mit dem Säugling fröhlich vor sich her, während Tochter Everly (6), die sie gemeinsam mit ihrem Ex Channing Tatum (39) bekam, spielend um sie herum tänzelt. Steve Kazee (44), der Verlobte der 39-Jährigen und der stolze Papa des Neugeborenen, schlendert neben ihnen her und führt Hund Cosmo an der Leine. Zu dem Zeitpunkt war es neun Tage her, dass das Baby das Licht der Welt erblickte.

Ein Foto von Callums Gesicht wollten die frischgebackenen Eltern bisher nicht mit ihren Fans teilen, allerdings postete Jenna vor Kurzem einen intimen Einblick in ihrer Instagram-Story: Auf dem Bild blickte sie lächelnd in die Kamera, während ihr Baby friedlich auf ihrem Schoß ruhte und gestillt wurde. "Ich bin so glücklich", schrieb Jenna zu dem Schnappschuss.

Getty Images Jenna Dewan, 2020

ActionPress Steve Kazee und Jenna Dewan, Januar 2020

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihrem Sohn Callum

