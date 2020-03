Das Warten hat ein Ende! Jenna Dewan (39) sorgte im September 2019 für süße Neuigkeiten: Sie gab bekannt, dass sie und ihr Liebster Steve Kazee (44) gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Die Vorfreude beim Paar war riesengroß – und wurde vom kleinen Bauchbewohner auch ordentlich ausgereizt. Bereits am vergangenen Donnerstag gab die Ex von Channing Tatum (39) bekannt, schon ihre Kliniktasche gepackt zu haben. Jetzt war es aber endlich so weit: Jenna und Steves Baby hat das Licht der Welt erblickt!

Auf Instagram teilte die schöne Brünette nun ein süßes Schwarz-Weiß-Foto, das sie und ihr Kind kurz nach der Geburt zeigt. Dazu schrieb die Schauspielerin: "Willkommen auf der Welt, du kleiner Engel!" Darüber hinaus gab Jenna auch direkt weitere Details in Bezug auf den kleinen Jungen bekannt – den Namen und das Geburtsdatum: "Callum Michael Rebel Kazee, 06.03.20"

Für Jenna ist es bereits das zweite Kind. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Channing Tatum, von dem sie sich 2018 nach 12 Jahren Ehe trennte, hat der "Step up"-Star eine Tochter namens Everly Tatum (6).

Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

Backgrid /ActionPress Steve Kazee und Jenna Dewan in Los Angeles

Splash News / AXELLE WOUSSEN/Bauergriffin.com Die Schauspieler Channing Tatum und Jenna Dewan

