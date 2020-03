Caroline Flack (✝40) hat im Herzen ihrer Familie und Freunde eine große Lücke hinterlassen! Mitte Februar wurde die britische Love Island-Moderatorin leblos in ihrer Wohnung gefunden. Wie ein Gerichtsmediziner hinterher bestätigte, handelte es sich bei der Todesursache der gerade mal 40-Jährigen um Suizid. Vor wenigen Tagen nahmen die Angehörigen der Verstorbenen Abschied in einer Trauerfeier. Carolines Freund Lewis Burton (27) widmet ihr nun zusätzlich rührende Zeilen im Netz!

In seinem neuen Post auf Instagram gedenkt der britische Tennisspieler seiner verstorbenen Freundin: In der Bildunterschrift von zwei gemeinsamen Pärchen-Fotos scheint Lewis den Verlust noch immer nicht begreifen zu können: "Es ist schon ein Monat vergangen. Ich liebe und vermisse dich so sehr, ich hätte nie gedacht, dass ich dich eines Tages nie wiedersehen oder mit dir sprechen kann", bedauert der Trauernde.

In vielen weiteren Zeilen blickt Lewis auf die gemeinsame Zeit mit Caroline zurück: "Ich wache auf und denke, du wirst neben mir liegen oder mich in einer Minute anrufen. Es wirkt einfach nicht real. Ich wünschte, ich könnte dich küssen und kuscheln und sagen, dass alles gut wird. [...] Ich möchte dich nur stolz machen", schreibt der Sportler. Bis heute sei er dankbar dafür, seine Liebste kennengelernt zu haben.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Caroline Flack 2015 in London

Instagram / mrlewisburton Lewis Burton und Moderatorin Caroline Flack

Instagram / mrlewisburton Lewis Burton, Tennisspieler



