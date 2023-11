Nach Baby: Lottie Tomlinson und ihr Lewis sind nun verlobt!

Sie wagen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung! Im August 2022 war Lottie Tomlinson (25) erstmals Mama geworden. Die Schwester des berühmten Sängers Louis Tomlinson (31) und Lewis Burton (31) durften einen Sohn namens Lucky auf der Welt begrüßen. Seitdem gibt die Influencerin stets Updates aus ihrem Leben als Mama, jetzt gibt es erneut besonders süße News: Lottie und Lewis sind endlich verlobt!

Das teilt sie ihren Followern auf Instagram mit einem Clip mit. Zu sehen ist ein Weg aus roten Rosenblättern und Kerzen, der zu Lews führt. Dieser ging mit Söhnchen Lucky zusammen vor Lottie auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Ihre Antwort: Ja! "Nennt mich ab jetzt einfach Wifey. Ich liebe dich so sehr, mein Verlobter", schreibt sie in der Caption.

Die Turteltauben sind superhappy. Sie fallen sich in die Arme, küssen sich und posieren für die Kamera. Lottie zeigt zudem ihren Klunker am Finger, der mit ihr um die Wette strahlt. Viele Fans gratulieren dem Pärchen: "Ich weine, ich freue mich so sehr für euch. Was für eine schöne Familie ihr seid."

Instagram / lottietomlinson Lotie Tomlinson und Lewis Burton

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson und ihr Sohn Lucky im März 2023

Getty Images Lewis Burton und Lottie Tomlinson bei der "All of Those Voices"-Premiere

