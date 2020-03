Katy Perry (35) gesteht, dass in ihrer Beziehung zu Orlando Bloom (43) nicht immer alles gut läuft. Dabei wollen die Sängerin und der Schauspieler in diesem Jahr noch heiraten und wie sie neulich bekannt machen, ist Baby-Nachwuchs auch schon unterwegs. Dennoch gebe es Reibereien im alltäglichen Leben der beiden. Von diesen lässt sich Katy aber nicht unterkriegen. Vielmehr sieht sie die Vorteile der kleinen Auseinandersetzungen.

Bei On Air With Ryan Seacrest erklärt die 35-Jährige: "Bewusst oder unbewusst – ich habe mir einen Partner ausgesucht, der sicherstellt, dass ich mich in meine bestmögliche Version entwickle." Dennoch gebe es eine Menge Reibereien in der Beziehung, die Katy jedoch als hilfreich ansieht: "Diese Spannungen bringen was Schönes hervor. Sie können eine Menge Licht erzeugen."

Es hat den Anschein, als habe die "I Kissed A Girl"-Interpretin in Orlando Bloom den richtigen Partner gefunden. "Es ist einfach eine dieser Beziehungen. Wir streiten uns und finden immer wieder zueinander zurück", offenbarte die Künstlerin. Dennoch entschied sich das Paar, die anstehende Hochzeit vorerst abzusagen, da das Risiko mit der bestehenden Corona-Pandemie für die rund 150 geladenen Gäste zu hoch wäre.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom

Instagram / katyperry Orlando Bloom und Katy Perry, Dezember 2018



