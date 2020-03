Plötzlicher Sinneswandel? In letzter Zeit suchte man auf den Profilen von Anne Wünsche (28) vergebens nach Aufnahmen ihrer jüngsten Tochter Juna. In Videos auf YouTube verpixelte die Zweifach-Mama die Vierjährige – auf Schnappschüssen bei Insta und Co. platzierte sie meist ein Smile-Emoji auf ihrem Gesicht. Seit Kurzem zeigt die Influencerin ihr Mädchen allerdings wieder gänzlich. Warum sie ihre Meinung geändert hat, verrät sie jetzt ihrer Community.

Annes Ex Henning Merten hatte nach einem großen Sorgerechtsstreit im Netz vor wenigen Wochen verlangt, dass die 28-Jährige ihre gemeinsame Tochter nicht mehr im Netz zeigt. Anne hielt sich daran und zensierte Juna auf allen Aufnahmen. Doch das war Henning nicht genug. "Ich sollte sie nachher überall rausnehmen, eigentlich gar nicht zeigen, man durfte sie nicht hören. Und das habe ich dann verneint und gesagt: Das mache ich nicht, denn jedes andere Kind zeigst du auch", erklärt sie ihren Followern in einer Frage- und Antwortrunde in ihrer Instagram-Story. Juna ist nämlich nicht Hennings einziges Kind. Neben Junas Halbschwester Miley hat der YouTuber noch eine ältere Tochter aus einer früheren Beziehung und kümmert sich zudem um den Sohn seiner neuen Freundin Denise Kappès (29).

"Juna gehört einfach zu meinem Alltag, ich werde sie nirgends ausgrenzen", stellt Anne abschließend nochmals klar. Sie sei sich sicher, dass Henning in diesem Fall einfach nur aus Wut gehandelt habe.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Tochter Juna

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Dezember 2019



