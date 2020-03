Besiegelt Victoria Swarovski (26) damit das Ende der aktuellen Staffel von Let's Dance? Die Moderatorin der Sendung verbrachte zuletzt mehrere Tage in der spanischen Hauptstadt Madrid – für einen Werbedreh. Zu diesem Zeitpunkt war das Land noch nicht als Corona-Risiko-Land eingestuft, weshalb Vici ihren darauffolgenden Tätigkeiten, wie auch der Moderation der "Let's Dance"-Liveshow am vergangenen Freitag, wie gewohnt nachging. Vergangenen Samstag änderte sich die Corona-Einstufung Spaniens allerdings – steckt Vici nun in Quarantäne?

In ihrer Instagram-Story postete Victoria tatsächlich die Worte "Me in Quarantine" (zu deutsch: Ich in Quarantäne). Auf Bild-Anfrage klärt die gebürtige Österreicherin nun auf: "Als das RKI (Robert-Koch-Institut, Anm. d. Red.) am Wochenende Madrid zum Risikogebiet erklärt hat, habe ich auf soziale Kontakte verzichtet und freiwillig einen Covid-19-Test gemacht. Dieser Test ist negativ ausgefallen." Das bedeutet sowohl die Entwarnung für Vici als auch für die Show, deren Protagonisten zur Sicherheit anderenfalls auch in Quarantäne gemusst hätten.

Das alles seinen weitestgehend gewohnten Gang geht, bestätigte auch RTL gegenüber der Zeitung: "Sie (Victoria Swarovski, Anm. d. Red.) wird in der Liveshow auftreten." Die Sendung wird natürlich weiterhin ohne Publikum stattfinden.

Instagram / victoriaswarovski Moderatorin Victoria Swarovski

Getty Images Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

ActionPress Victoria Swarovski, November 2019, Köln



