Das hat es in der Geschichte von Let's Dance noch nie gegeben! Wegen des Cornavirus müssen weltweit etliche TV-Formate auf Studiopublikum verzichten – und diese Sicherheitsvorkehrungen wurden gestern auch für die beliebte RTL-Tanzshow umgesetzt. Obwohl demnach sowohl die Stars vor Ort als auch die eingesessenen Zuschauer auf spontane Reaktionen der Studiobesucher verzichten mussten, bedeutete das aber keinerlei Einbußen in Sachen Einschaltquoten: Die jüngste Folge fesselte die Fernsehfans an die Bildschirme!

DWDL erstellte eine Auflistung zu den Quoten der gestrigen Primetime-Sendung bei RTL – und siehe da: Der Tanz-Wettstreit ist trotz jüngster Ereignisse so beliebt wie sonst auch: 4,51 Millionen Zuschauer schalteten in Folge drei ein – und damit genau so viele wie die Woche zuvor. Damit belief sich der Marktanteil auf stolze 16,9 Prozent!

Juror Joachim Llambi (55) war ohnehin hoffnungsvoll an die Null-Publikum-Premiere herangegangen: "Leider ohne Zuschauer, aber dafür mit viel Spaß. Wir wollen euch ein wenig Freude nach Hause bringen in diesen schwierigen Zeiten. Seid also dabei und schaltet ein!", hatte der Sitznachbar von Motsi Mabuse (38) und Jorge Gonzalez (52) via Instagram die Werbetrommel gerührt.

