Ritterschlag für ein Germany's next Topmodel-Girl! In der aktuellen Folge geht es bei Heidi Klums (46) Mädchen darum, Jobs abzusahnen. Die erste Möglichkeit wird den Kandidatinnen dabei gleich von einer großen Agentur geboten: Eine von ihnen hat die Chance, das nächste got2b-Festivalgirl in Deutschland zu werden. Das Coole dabei – sie steigen damit in die Fußstapfen von Influencer-Star Dagi Bee (25), die selbst auch schon Testimonial für die Marke war. Doch welches Girl konnte mit seinem einzigartigen Charakter und Style überzeugen?

Beim Casting mussten die Mädchen in drei Dreier-Teams ihre besten selbst kreierten Festival Looks präsentieren – gemeinsam interagieren und aus sich herauskommen. Drei der Mädchen wollten den Job unbedingt, wie sie in den Interview-Sequenzen deutlich machten. Lijana sah sich selbst weit vorne: "Ich bin hier in meiner Gruppe die einzige Festivalgängerin, ich kann Lebensfreude pur verkörpern!" Auch Sarah P. zeigte sich kämpferisch: "Ich bin anfangs zwar öfter schüchtern, aber wenn ich in meinem Element bin, dann komm ich aus mir heraus." Am Ende machte aber Tamara Rebecca das Rennen – sie wird das neue got2b-Festivalgirl!

Sie hat mit ihrem einzigartigen Style, den tollen Haaren und ihrer offenen Art den Kunden am meisten von sich überzeugt. Die Beauty ist darüber total aus dem Häuschen – sie findet, der Job passt wirklich perfekt zu ihr: "Natürlich suchen sie jemanden mit schönen Haaren und der sich auch gut bewegen kann, da pass ich super, ich war mal Tänzerin. Ich hab jetzt meinen ersten Job, das ist mir eine große Ehre!"

Dagi Bee, YouTuberin

Lijana, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2020

GNTM-Kandidatin Tamara Rebecca



