Oliver Pocher (42) polarisiert mit seinem neuesten Social-Media-Clip. Der Komiker hat sich für die kommenden Tage ein bestimmtes Ziel gesetzt. Er will online Influencer an den Pranger stellen, die seiner Meinung nach nicht richtig mit den Risiken der Corona-Krise umgehen. In einem seiner ersten Videos muss Johannes Haller (32) dran glauben, der gerade erst mit dem Auto von Deutschland nach Ibiza gereist ist. Während Oli für diese Aktion eine Menge Likes bekommt, kann einer damit so gar nichts anfangen: Sido (39) wettert im Netz gegen Oliver!

Der Rapper ist von dem 41-Jährigen sogar regelrecht genervt. Unter Olivers Instagram-Post kommentiert er: "Was genau willst du damit erreichen? Die Einstellung ist die richtige, aber die Art und Weise ist ein typischer, ekelhafter Pocher. Lass dir mal endlich ein paar Eier wachsen, Kleiner!" Sido sieht Johannes' Ibiza-Reise also auch kritisch, Olis Reaktion darauf, geht ihm aber trotzdem zu weit.

In seinem Insta-Clip lässt Oliver jedenfalls kein gutes Haar an dem ehemaligen Bachelorette-Kandidaten, der trotz etlicher Reisewarnungen aufgrund der Corona-Gefahr nach Ibiza aufgebrochen ist. "Er fährt mit dem Auto über die Schweiz, über Frankreich, über Barcelona nach Ibiza. Diese Reise ist an Schwachsinn nicht zu überbieten", meckerte Oli zum Beispiel.

Instagram / johannes_haller Kuppel-Show-Kandidat Johannes Haller

Ulrich Stamm / Future Image Sido bei einem Konzert im November 2019

ActionPress Oliver Pocher im Oktober 2019 in Frankfurt



