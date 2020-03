Jetzt schlägt Oliver Pocher (42) ernste Töne an! Der Komiker sorgte in den vergangenen Wochen mit Scherzen über Michael Wendler (47) für Schlagzeilen. Aktuell hat es sich der Comedian aber zur Aufgabe gemacht, seine Fans mit Clips über die Corona-Pandemie aufzuklären, in dem er das in seinen Augen falsche Verhalten von Influencern bewertet. Sein erstes Parodie-Opfer war Sarah Harrison (28): Olli prangerte bei der Beauty an, dass sie gerade ihren Dubai-Urlaub verlängert hat, da in der arabischen Stadt aktuell noch kaum Einschränkungen wegen des Virus herrschen. Nun muss auch Ex-Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer Johannes Haller (32) dran glauben!

"Weltrekord! Acht Minuten Fremdscham mit der dümmsten Instagram-Story zu Corona-Zeiten, die man machen kann", betitelte der Entertainer sein Rant-Video auf Instagram. Darin analysierte er kritisch die vergangenen 36 Stunden von Johannes' dokumentiertem Leben – und kam zu einem drastischen Schluss: "Er hat einen neuen Job als Brand-Ambassador für einen Jachtverleih in Ibiza. Wir haben alle von der Kanzlerin gehört, wir sollen zuhause bleiben und nicht in den Urlaub fahren, weil du weißt ja nicht, ob du Corona hast. Und was macht er? Er fährt mit dem Auto über die Schweiz, Frankreich, Barcelona bis nach Ibiza. Diese Reise ist an Schwachsinn nicht zu überbieten", echauffierte sich der Mann von Amira Pocher. Oli kann nicht verstehen, warum Johannes während der aktuellen Situation freiwillig durch Krisengebiete fährt, in denen bereits eine Ausgangssperre herrscht.

Johannes selbst hat sich bereits zu diesem öffentlichen Diss von Oli in seiner Instagram-Story geäußert. "Das Sprachrohr der Wutbürger, Oliver Pocher, hat bei mir zugeschlagen. Was mich wütend macht, dass er so Behauptungen in den Raum stellt, ohne sie zu recherchieren", stieg der Ex von Yeliz Koc (26) ein. Johannes wollte klarstellen, dass sein Ibiza-Roadtrip keine Urlaubsreise sei: "Ich habe mich hier auf der Insel selbstständig gemacht, ich habe hier meinen Lebensmittelpunkt. Ich habe nicht mal mehr eine Wohnung in Deutschland, in der ich hätte Leben können." Die vergangenen Wochen verbrachte er in Deutschland bei seinen Eltern. Nun ist er nach Ibiza zurückgekehrt, um seine Existenz auf der Sonneninsel weiter aufzubauen.

