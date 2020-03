Spontaner Sinneswandel bei Sarah (28) und Dominic Harrison (28)! Das Influencer-Ehepaar urlaubte bis vor Kurzem mit ihrer Tocher Mia-Rose in Dubai. Für ihre sonnigen Postings und Bildbeiträge kassierten sie in den letzten Tagen allerdings heftige Kritik von Usern – der Vorwurf: Zu wenig Fingerspitzengefühl in Zeiten der Corona-Krise. Comedian Oliver Pocher (42) zog über die beiden sogar in einem Video her. Eigentlich wollten Sarah und Domi ihren Aufenthalt in der Hafenstadt am persischen Golf verlängern, doch jetzt ist alles anders gekommen.

Ganz überraschend veröffentlichte die Blondine Videos in ihrer Instagram-Story, die die junge Familie im Wohnzimmer ihrer eigenen vier Wände zeigen. "Guten Morgen, wir sind wieder Zuhause in München. Weil einige gefragt haben, wo wir jetzt sind. Wir haben uns entschlossen nach Hause zu fliegen", erklärt die schwangere Sarah in den Clips. Was sie und ihren Ehemann genau dazu bewegt hat, Dubai doch schon wieder zu verlassen, thematisiert sie allerdings nicht.

Zurück Zuhause steht für Sarah jetzt erstmal der Wohnungsputz an und das Kofferauspacken. Außerdem muss einer von ihnen zum Einkaufen, weil sie aufgrund ihrer langen Reise, nichts mehr im Kühlschrank haben.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit Tochter Mia Rose

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, 2020 in Dubai

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit Tochter Mia Rose



