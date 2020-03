Oliver Pocher (42) ist aktuell auf Hochtouren, wenn es um seine berüchtigten Promi-Parodien geht. Seine aktuellen "Opfer" sind Influencer, die in Zeiten von Corona in seinen Augen sehr unpassenden Content auf Social Media veröffentlichen. So mussten bereits Sarah Harrison (28) und Johannes Haller (32) seine Häme über sich ergehen lassen. Jetzt gibt es einen Grund, der Mutmaßungen zulässt, warum ihn persönlich genau dieses Thema so nahe geht. Seine Ehefrau Amira wurde selbst positiv auf Corona getestet.

Dies verkündete die Mutter eines Kidnes nun selbst über ihren Instagram-Account. "Liebe Leute, ich habe soeben erfahren, dass ich positiv auf Covid-19 getestet wurde. Aktuelle Lage: Olli muss sich somit auch testen lassen, unserem Baby geht's super und er zeigt keinerlei Symptome." Da alle drei nicht zur Risikogruppe gehören, sei die junge Familie guter Dinge, dass sie wieder vollständig genesen.

Weiter lässt es sich Amira nicht nehmen, an den gesunden Menschenverstand ihrer Follower zu appellieren. "Bleibt gesund und vor allem ZU HAUSE", schreibt sie in ihrem Beitrag weiter. Seit Tagen machten es sich die beiden zur Aufgabe, die User zu animieren, in Quarantäne zu gehen.

Anzeige

Instagram / amira_m.aly Oliver Pocher und seine Frau Amira

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher

Anzeige

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher im November 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de