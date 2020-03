Die Luft wird langsam aber sicher dünner! Am Freitag werden bei Let's Dance wieder die Hüften geschwungen – die vierte Entscheidungsshow steht an. Von den anfangs 14 Prominenten und ihren Profi-Tänzern sind nun noch elf tanzwütige Paare übrig, die alle auf den Titel "Dancing Star 2020" hoffen. Nachdem in der vergangenen Folge Ailton (46) von der Tanzfläche gefegt wurde, wird sich auch in dieser Woche ein weiterer Kandidat ins Aus wirbeln. Doch bei welchem Star kann man sich sicher sein, dass ihm dieses Schicksal auf jeden Fall erspart bleibt?

Richtig rund lief es in der vergangenen Woche für Ninja Warrior-Star Moritz Hans und Renata Lusin (32) mit ihrem Charleston – sie kratzten mit 29 Punkten ganz klar an der möglichen Höchstwertung von 30 Punkten. Mausert sich der sportliche Underdog damit auch zum Favoriten? Auch Publikumsliebling Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31) lieferten mit ihrer Rumba ordentlich ab. Können sie ihre Erfolgssträhne auch am Freitag noch weiter ausdehnen? Eine recht gute Figur machten auch Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39) sowie Luca Hänni (25) und Christina Luft (30). Die Überraschung der letzten Episode dürften aber Laura Müller (19) und Christian Polanc (41) gewesen sein. Kassierten die beiden noch in den vorherigen Shows ordentlich Kritik, wurden sie beim letzten Mal für ihren Paso Doble mit 24 Zählern belohnt. Könnte die Freundin von Michael Wendler (47) deshalb mittlerweile etwa eine heiße Anwärterin auf den Sieg werden?

Deutlich besser müsste es in dieser Woche für Ulrike von der Groeben (62) und Valentin Lusin (33), Sükrü Pehlivan (47) und Alona Uehlin (30) sowie Loiza Lamers (25) und Andrzej Cibis (32) laufen. Sie alle mussten beim 70er-Jahre-Special um ihr Weiterkommen bangen – und bildeten auch in der vergangenen Promiflash-Umfrage eher die Schlusslichter. Wer tanzt in der Beliebtheitsskala aktuell ganz oben? Stimmt ab!

