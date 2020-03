Oliver Pocher (42) ist nicht zu bremsen! Seine Ehefrau Amira wurde kürzlich positiv auf das Coronavirus getestet. In der Quarantäne nutzt Oli nun die Zeit, um gegen alle Influencer online zu hetzen, die in seinen Augen in Zeiten der Pandemie unpassende Inhalte auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichen. So waren bislang Sarah Harrison (28), Johannes Haller (32) und Jennifer Frankhauser (27) Zielscheibe seiner Kritik. Nun ist die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne Wünsche (28) dran.

"Die war gestern noch einen Tag in Berlin im Hotel, damit sie einen Tag frei hat, weil das jetzt erstmal der letzte Tag war. Und das Restaurant hatte nicht offen, deswegen musste sie den Zimmerservice", schimpft der Promi-Papa mit sarkastischem Unterton in seinem Video los. Er könne es nicht verstehen, wie Influencer bei der aktuellen Lage noch so oft das Haus verlassen, dies dann auch noch filmen und ihren Followern zeigen. Seiner Meinung nach wird Anne ihrer Vorbildfunktion damit alles andere als gerecht. "Ich könnte sie alle ankacken. Ich verstehe es nicht, entfolgt diesen dummen Scheißfressen", tobt Oli weiter.

Bei Jenny Frankhauser hatte Oli Ähnliches kritisiert. Die einstige Dschungelcamp-Königin wohnt bei ihren Großeltern. Und obwohl ältere Menschen bekanntermaßen zur Risikogruppe gehören, ging die Netz-Bekanntheit trotzdem zum Friseur.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Wehnert, Matthias / ActionPress, Instagram / jenny_frankhauser Collage: Oliver Pocher und Jenny Frankhauser



