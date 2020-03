Heute Abend können die Fernsehzuschauer verfolgen, wie sich Willi (44) und Jasmin Herren (41) beim "Roast Battle" dissen. Warum das so spannend wird? Die Aufzeichnung zum komödiantischen Beleidigungs-Kampf fand nur kurze Zeit vor der Trennung des Ehepaares im Dezember statt! Mittlerweile haben sich der Ballermannstar und seine Ehefrau wieder versöhnt und verstehen sich besser denn je. Mit Promiflash sprachen sie nun darüber, wie es bei den "Roast Battle"-Dreharbeiten war, als ihre Beziehung kurz davor war, in die Brüche zu gehen!

Im Herbst waren die beiden zu der Aufzeichnung aufgebrochen, obwohl es damals schon zwischen den beiden gekriselt hatte. "Wir haben uns sehr kurzfristig entschieden den Termin doch wahrzunehmen. Auf der Bühne lief dann alles so super, dass wir anschließend nochmal ein zwischenzeitliches Hoch hatten. Es war aber schon ein mulmiges Gefühl, mit dem wir da an die ganze Sache rangegangen sind", gaben die beiden im Gespräch mit Promiflash zu. Doch wer jetzt denkt, dass ausgerechnet die Show-Beleidigungen bei den beiden das Fass zum überlaufen gebracht haben, der irrt gewaltig. "Es hat uns wieder enger zueinander gebracht, konnte unsere Probleme aber nur kurzfristig ausblenden", stellten die beiden klar.

Die fiesen Kommentare, die sie sich während der Sendung an den Kopf werfen mussten, nahmen sie in keinster Weise persönlich. "Da kamen schon krasse Sachen. Aber wir können immer gut über uns selber lachen. Auch im privaten Umgang miteinander Pranken wir einander schon mal und klatschen einem Sprüche an den Kopf. Da sind wir abgehärtet", lachten die beiden im Interview. Ob es sie dennoch komisch wird, die Aufnahmen der damaligen Zeit im Fernsehen zu sehen? "Gar nicht. Wir freuen uns darauf sehr. Weil wir heute sehr happy sind. Und weil der Auftritt auch toll verlief und die Jury uns ein tolles Feedback gab", schlossen sie ab. Die ganze Folge können die Fans heute Abend um 23 Uhr auf Comedy Central sehen.

Anzeige

ActionPress Willi Herren bei seinem "Schalke Ole"-Auftritt in Gelsenkirchen

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Jasmin und Willi Herren, Sommerhaus-Paar 2019

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de