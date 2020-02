Große Liebes-News aus Nordrhein-Westfalen: Nachdem Schlagerstar Willi Herren (44) 2019 mit seiner Frau Jasmin (41) bei Das Sommerhaus der Stars im Kampf um die Siegesprämie von 50.000 Euro ziemlich weit gekommen ist, gaben die beiden Ende letzten Jahres ganz überraschend ihre Trennung bekannt. Seitdem gingen sie mehr oder weniger als Freunde durchs Leben – bis jetzt. Die zwei haben anscheinend trotz der Differenzen wieder zusammen gefunden.

Dies verkündete der ehemalige Lindenstraße-Schauspieler nun aus dem nichts mit einem süßen Pärchenfoto auf seinem Instagram-Account. Zu dem neuen Liebes-Schnappschuss schrieb er: "Es gibt Dinge im Leben, die gehören einfach zusammen. Ketchup und Pommes, Blitz und Donner sowie Topf und Deckel. Und so gibt es auch Menschen, die einfach zusammengehören." Laut ihm hatten sie in ihren 17 gemeinsamen Jahren auch immer wieder schwierige Zeiten, doch am Ende hätten sie gemerkt, dass sie einfach doch zusammengehören.

"Obwohl wir zwei uns eine Liebes-Pause genommen haben, merkten wir, dass wir einfach ohneeinander nicht leben wollen, nicht leben können", erklärte Willi in seinem Bildbeitrag weiter. Er ist überglücklich, dass er und seine Liebste ihre Ehe retten konnten. Jetzt lässt er sie sicher nie wieder gehen.

Christoph Hardt / Future Image Jasmin und Willi Herren im Dezember 2019

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Jasmin und Willi Herren im Mai 2019

Anzeige

Chris Emil Janßen/ActionPress Jasmin und Willi Herren beim Schlagermove 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de