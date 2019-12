Schock-News um Willi Herren (44) und seine Ehefrau Jasmin (40)! Erst vor wenigen Monaten hatten der Schlagerstar und seine Partnerin in der TV-Show Das Sommerhaus der Stars bewiesen, dass sie an einem Strang ziehen: Selbst im kameraüberwachten TV-Container konnte das verliebte Paar nicht die Finger voneinander lassen. Umso überraschender ist nun folgende Neuigkeit: Die zwei haben sich nun plötzlich getrennt!

Das Ende seiner Beziehung gab Willi nun mit einem Instagram-Post bekannt: "Ich denke, dass die Belastungen, die ein Paar ertragen muss, das in der Öffentlichkeit steht, für uns zu hoch waren. Wir hatten in den letzten Monaten zwar häufig schöne Momente. Aber auch welche, in denen es nicht so leicht war. Zuletzt haben diese leider überwogen. Daher haben wir den Entschluss getroffen, uns zu trennen", heißt es in dem Statement. Dennoch fließe von seiner Seite aus kein böses Blut – Willi wünsche Jasmin nur das Beste!

Auch seine Ex meldete sich nun auf Facebook zu Wort: "Manche Dinge wünscht man sich von ganzem Herzen. So wie ich mir ein gemeinsames Leben mit Willi gewünscht habe", erklärte sie. Allerdings würden dazu immer zwei Menschen gehören, die dieselben Ansichten und Träume verfolgen. Bedauerlicherweise habe das einfach nicht mehr auf sie Willi zugetroffen. Dennoch wünsche auch die 40-Jährige ihrem Noch-Mann alles Gute.

TVNOW/Max Kohr Willi und Jasmin Herren bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

Anzeige

TVNOW Jasmin und Willi Herren bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

ActionPress Jasmin und Willi Herren in Santa Ponsa auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de