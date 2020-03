Diese Challenge konnte trotz der Corona-Einschränkungen stattfinden. Wie in jedem Jahr stand auch heute bei Let's Dance das Battle Mädels gegen die Jungs an. In diesem Jahr durften die Kandidaten ihre Performances aber aufgrund des Coronavirus nicht live im Studio zeigen. Dieses Staffel-Highlight wollten die "Let's Dance"-Macher aber trotzdem nicht komplett streichen: Die Jury bewertete stattdessen das Training – und die Jungs hatten die Nase vorn!

Anstatt zweier Live-Tänze bekam das Publikum dieses Mal nur Aufnahmen aus dem Training zu sehen. Die Frauen versuchten sich an einer Ballett-Choreografie zu "Schwanensee". Womit sie die Jury nicht wirklich vom Hocker hauen konnten. "Das war zu wenig Tanzen", urteilte zum Beispiel Joachim Llambi (55). Jorge Gonzalez (52) war sogar richtig enttäuscht: "Da war nichts, katastrophal", wetterte er. Insgesamt bekamen die Mädels von der Jury dafür sechs Punkte.

Die Männer kamen da schon deutlich besser an. Sie tanzten zu dem Hit "Smooth Criminal" von Michael Jackson (✝50) und ergatterten damit immerhin acht Jury-Punkte. Damit konnten sie das Battle für sich entscheiden. Selbst Motsi, die eigentlich solidarisch zu den Frauen halten wollte, meinte zu der Jungs-Performance: "Ihr habt euch, das muss ich zugeben, besser verkauft." Im Anschluss wurden die ergatterten Punkte den individuellen Tanz-Leistungen der Mädels und Jungs hinzugefügt.

Getty Images Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2020

Thomas Burg / ActionPress Luca Hänni und Christina Luft bei "Let's Dance"

Getty Images Kathrin Menzinger und Tijan Njie bei "Let's Dance" 2020



