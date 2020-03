Die Sicherheitsvorkehrungen werden bei Let's Dance nun noch weiter erhöht! Heute Abend geht die vierte Folge der beliebten RTL-Tanzshow an den Start. Aufgrund der Coronavirus-Krise war schon in der vergangenen Ausgabe auf den Großteil des Publikums verzichtet worden, nur Freunde und Bekannte der prominenten Teilnehmer durften noch im Publikum Platz nehmen. Nun wurden die Regeln allerdings noch einmal verschärft: Dieses Mal sind nicht nur keine Zuschauer dabei, sondern es finden auch keine Gruppentänze statt!

Direkt zum Opening der Live-Sendung erklärten die Moderatoren Victoria Swarovski (26) und Daniel Hartwich (41), dass es nun auch neue Regelungen für die Profitänzer und Promis: "Wir verzichten heute auf die Gruppentänze und auch unsere Promis sollen so gut es geht Abstand voneinander halten." Somit wurde dieses Mal der Eröffnungstanz nicht wie sonst von mehreren, sondern nur von zwei Profis performt. Normalerweise fegen dort immer einige der Tanzexperten übers Parkett. Dass die Kandidaten es auch wirklich ernst nehmen mit dem Abstand halten, zeigte ihre Begrüßung in der Show. Nach und nach nahmen sie in den Zuschauerrängen mit ihrem Tanz-Coach und genügend Entfernung voneinander Platz.

Dass es heute Abend keinerlei Zuschauer geben wird, gab Victoria bereits am Nachmittag auf ihrem Instagram-Profil bekannt: "In Absprache mit den Behörden haben wir uns dazu entschieden, am Freitag kein Publikum im Studio zu haben." Das bedeutet auch, dass beispielsweise Michael Wendler (47) dieses Mal seine Laura nicht im Studio anfeuern kann.

TVNOW / Gregorowius Victoria Swarovski und Daniel Hartwich

TVNOW / Stefan Gregorowius Die Jury von "Let's Dance" 2020

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Daniel Hartwich



