Stellungswechsel bei Let's Dance! Heute Abend geht es in Köln wieder rund: In der vierten Show des beliebten Tanz-Formats kämpfen die Stars in Glitzerkleidchen und lockeren Seidenhemdchen um den Einzug in die nächste Runde. Neben der Jury um Joachim Llambi (55) müssen die Promis auch das Publikum vor den Fernseh-Bildschirmen überzeugen – doch welcher Kandidat ist der aktuelle Liebling der Promiflash-Leser? Eins steht fest: Es ist nicht mehr Lili Paul-Roncalli (21)!

In den vergangenen Wochen hatte die Zirkus-Akrobatin die Zuschauer stets voll von sich überzeugen können und sich die Spitzenposition in den Promiflash-Umfragen gesichert. Doch dort wurde die Schönheit nun tatsächlich abgelöst – und zwar von Tijan Njie (28)! Der Alles was zählt-Schauspieler begeisterte zuletzt knapp 27 Prozent der Voting-Teilnehmer (594 Votes von 2.220 insgesamt), knapp gefolgt von Parkour-Läufer Moritz Hans mit fast 24 Prozent. "Erst" auf dem Bronze-Rang landet dann Lili, die immerhin noch über 20 Prozent der Leser begeisterte.

Ob die Reise für Loiza Lamers (25) heute Abend wohl vorbei ist? Das Transgender-Model konnte nur schwache 0,2 Prozent der Fans für sich gewinnen und fiel damit auf den letzten Platz des Votings zurück. Wie sich die Niederländerin schlagen wird, sehen die "Let's Dance"-Anhänger heute Abend: Loiza tanzt gemeinsam mit ihrem Partner Andrzej Cibis (32) eine heiße Rumba.

Getty Images Lili Paul-Roncalli bei "Let's Dance"

Instagram / tijan.njie Tijan Njie, Schauspieler

Getty Images Loiza Lamers und Andrzej Cibis bei "Let's Dance" 2020



