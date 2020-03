Amira und Oliver Pocher (42) sind zurzeit auf die Hilfe von Freunden angewiesen. Die Maskenbildnerin hat sich mit dem Coronavirus infiziert und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie ihren Mann angesteckt hat. Deshalb verbringt das Paar nun 14 Tage in Quarantäne. Damit fällt auch der notwendige Ausflug in den Supermarkt flach. Aber Gott sei Dank gibt es jemanden, der dafür sorgt, dass die zwei in ihrer Isolation nicht verhungern.

Pietro Lombardi (27) ist für die Pochers der Retter in der Not. In seiner Instagram-Story teilte Oli jetzt zum Beweis mehrere Clips. Darin meldet sich Pietro aus dem Auto mit vollgepackter Rückbank. "Oli, ich bin gleich da! Der Einkauf ist am Start", erklärt er mit Schutzmaske über dem Mund. Der Comedian ist über die Unterstützung mehr als dankbar. "Bester Mieter, 50 Prozent Erlass. Es sind schwere Zeiten", schrieb er zu dem Video.

Für das leibliche Wohl ist im Hause Pocher also gesorgt und Langeweile kommt mit Oli ja sowieso nie auf. Er verbrachte die vergangenen Tage damit, zahlreiche Influencer wie Jennifer Frankhauser (27) oder Sarah Harrison (28) zu parodieren – selbstverständlich mit einer gehörigen Portion Sarkasmus.

Instagram / amira_m.aly Oliver und Amira Pocher auf dem Oktoberfest 2019

Instagram / oliverpocher Pietro Lombardi im März 2020

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Comedian



