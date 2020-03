Oliver Pocher (42) kann es einfach nicht lassen! Wochenlang bekamen Schlagerstar Michael Wendler (47) und dessen blutjunge Freundin Laura Müller (19) ordentlich ihr Fett weg. Nach dem Höhepunkt ihrer Reibereien, der "Pocher vs. Wendler"-Show, herrscht zwischen den Parteien Friede, Freude, Eierkuchen – nun gibt Oli seinen Sarkasmus einer anderen "Muse" zu spüren. Influencerin Sarah Harrison (28) wird nun von ihm aufs Korn genommen!

Aktuell befindet sich die YouTuberin samt ihrem Mann Dominic (28) und Töchterchen Mia Rose (2) im entspannten Urlaub – und damit weit entfernt von den aktuell herrschenden Einschränkungen wegen der Corona-Krise. "Hier in Dubai darf man noch rausgehen, es ist keine Ausgangssperre verhängt worden. Man kann an den Strand gehen, man kann spazieren gehen, man kann im Sand spielen, also man hat viel mehr Freiheit", erklärt die Schwangere ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Für den Comedian ein gefundenes Fressen! Auf seinem eigenen Account postet Oli schwuppdiwupp einen Clip, der ihn genau wie Sarah lediglich mit einem Handtuch bekleidet auf dem Bett zeigt...

"Wir sind hier in Quarantäne in Köln. [...] Wir wären jetzt auch lieber in Dubai, weil da ist das Wetter schöner. Und es ist ja auch super da, weil das ist am Ende des Tages eine Diktatur", belächelt der Blondschopf Sarahs Aussagen – und ihren Dialekt!. Aber es kommt noch besser: Darf Mia in Sarahs Beitrag ein bisschen TV schauen, verwehrt auch die Ulknudel der Frau in seinem Leben nichts: "Die Kleine darf jetzt hier Fernsehgucken, auf ihrem IPad. Hallo Amira", zieht natürlich auch wieder Olis Göttergattin mit!

Anzeige

Instagram / oliverpocher Sarah Harrison in Dubai

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Comedian

Anzeige

Instagram / oliverpocher Amira Pocher in Olivers Harrison-Parodie



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de