Mike Heiter platzt der Kragen! Seit einigen Tagen hetzt Oliver Pocher (42) im Netz gegen zahlreiche Influencer. Der Comedian kritisiert nicht nur, dass viele Webstars sich nicht an die empfohlene Corona-Quarantäne halten, er findet auch, dass deren Werbeplatzierungen aktuell ziemlich unpassend sind. Für Love Island-Mike ist dies ein absolutes No-Go: Denn er verdiene mit der Netz-Werbung sein Geld. Jetzt schießt die TV-Bekanntheit öffentlich gegen Oli.

"Es gibt natürlich jemanden da draußen, der Oliver Pocher heißt, und der gerade gegen alle Influencer schießt und alles pauschalisiert und alle über einen Kamm schert und Massenhysterie verbreiten will", beginnt Mike eine emotionale Wut-Rede auf seinem Instagram-Kanal. Er verstehe überhaupt nicht, warum der Blondschopf in der aktuellen Krise so viel Hass verbreite und seine Kritik vor großem Publikum äußern müsse. "Andere Leute haben zu viel Langeweile und da kommt nur Kacke raus", urteilt er.

Für den Comedy-Star war dieser verbale Angriff offenbar ein gefundenes Fressen – er baute Mike direkt in seinen neuesten Diss-Clip ein. In dem Video rechtfertigt Oli auch seine Meinung zu den Produkt-Anpreisungen der Influencer-Welt: "Ich will ja gar keinem die Jobs wegnehmen. Ihr könnt doch Werbung machen ohne Ende. Es geht nur ums Fingerspitzengefühl. Wann kann ich Werbung machen und wann nicht?"

Anzeige

Promiflash Oliver Pocher beim Iqos Store Opening in Berlin

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Komiker



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de