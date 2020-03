Blümchen gegen Biene! Nachdem Cathy Hummels (32) aufgrund einer Erkrankung in ihrem engeren Familienkreis die Teilnahme bei Schlag den Star kurzfristig absagen musste, sprang eine weitere TV-Bekanntheit für das Model ein: Jasmin Wagner (39) alias Blümchen stellte sich der Herausforderung. In einem spannenden TV-Duell trat die Sängerin gegen Influencerin Dagmar Kazakov alias Dagi Bee (25) an. Doch nach zwölf Spielen stand bereits eine Siegerin fest!

Mit einem stolzen Punktestand von 61:17 sicherte sich Dagi Bee am heutigen Abend den Sieg um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Dabei startete der Wettkampf mit einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen. Während Dagi die ersten beiden Spiele souverän für sich entschied, fuhr Jasmin ihre Krallen aus und machte mit einem Sieg im Frauenfußball den Ausgleich. Auch in den darauffolgenden Spielen sammelte die "Herz an Herz"-Interpretin fleißig Punkte. Doch nach einem 7:3 schien bei der YouTuberin der Knoten geplatzt zu sein und das Blatt hat sich gewendet: Von Spiel zu Spiel holte die 25-Jährige ihren Rückstand auf und zog davon.

Bereits während des Duells zeichnete sich auch bei den Twitter-Usern im Netz eine klare Favoritin ab – dabei konnte Dagi offenbar mit ihrem sympathischen Auftreten bei den Zuschauern ordentlich punkten. Im zwölften Spiel stand der erste Matchball an: Mit einem Tri-Soccer fährt Dagi professionell über die Ziellinie und ist damit die Siegerin des Abends!

Anzeige

Getty Images Jasmin Wagner im Oktober 2018

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee im Februar 2020

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de