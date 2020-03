Cathy Hummels (32) enttäuschte vor wenigen Stunden ihre Fans mit der Nachricht, am Samstag nicht bei Schlag den Star gegen Dagi Bee (25) antreten zu können – jetzt hat der Sender Ersatz gefunden! Die Ehefrau von Star-Kicker Mats Hummels (31) sah sich heute gezwungen, ihre Teilnahme zurückzuziehen, da es mehrere Corona-Fälle in ihrer Familie gegeben habe. Noch bevor sich die YouTuberin dazu zu Wort melden konnte, springt eine andere Promi-Dame für Cathy ein: Keine Geringere als Jasmin Wagner (39) alias Blümchen will es mit der Influencerin im TV aufnehmen!

"Dagilein, komm ruhig zum Blümchen. Aber Vorsicht: Auch die schönsten Blumen haben Dornen!" warnt die Sängerin in einem Statement von ProSieben und bestätigt damit ihre "Schlag den Star"-Teilnahme. In insgesamt 15 knallharten Duellen werden sich die beiden messen, moderiert wird der Wettkampf von Elton (48). Die prominenten Kontrahentinnen müssen allerdings auf Anfeuerungen verzichten – nach wie vor wird zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus kein Publikum im Studio anwesend sein.

Ob Dagi wohl eine höhere oder niedrigere Chance auf den Sieg gegen den Bühnenstar haben wird? Zumindest ist Blümchen stolze sieben Jahre älter als die frühere Herausforderin, allerdings stellte sie in der Vergangenheit immer wieder mit Schnappschüssen auf Instagram unter Beweis, dass sie topfit ist! Findet ihr, Jasmin ist ein guter Ersatz für Cathy? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

