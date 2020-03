Inmitten der Corona-Pandemie heitert Nicole Kidman (52) ihre Fans mit einem Foto auf. Darauf zu sehen ist die Schauspielerin, wie sie lachend im Garten sitzt. Allerdings amüsiert sie sich nicht alleine auf dem Bild. Ihre Mama Janelle lacht und freut sich mit ihrer berühmten Tochter. Der Anlass, warum die talentierte Blondine diese glückliche Momentaufnahme mit ihren Followern teilte? Ihre geliebte Mutter hatte Geburtstag!

Auf Instagram schrieb der Hollywoodstar unter das Foto der beiden: "Happy Birthday an meine liebe Mama. Ich liebe dich so sehr. Dieses Bild zeigt uns einfach, wie wir sind!" Den Glückwünschen der Hawaiianerin schlossen sich auch unzählige User der Plattform an. Besonders die innige Beziehung des Mutter-Tochter-Duos fiel den meisten ins Auge. "Dieses Bild ist so reizend, ich kann das Gelächter und die Freude förmlich hören", kommentierte ein Fan. Ein weiterer lobte vor allem "das authentisch wirkende Verhältnis" der Kidmans.

Bereits zum Internationalen Frauentag widmete die Bombshell-Darstellerin ihrem Vorbild einen Post. Dieses Mal sogar nicht nur ihr, sondern auch ihrer Schwester Antonia. "Wir sollten alle Gelegenheiten dazu nutzen, die besonderen Frauen in unserem Leben wertzuschätzen", erklärte die 52-Jährige.

Getty Images Nicole Kidman bei den SAG Awards in L.A. im Januar 2020

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und ihre Mama Janelle im März 2019

Instagram / nicolekidman Antonia, Nicole und Janelle Kidman im März 2020

