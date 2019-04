Süßer Schwestern-Tribut von Nicole Kidman (51)! Geschwister der A-Prominenz Hollywoods haben es nicht immer leicht. Viele schaffen es nicht, aus dem Schatten ihrer berühmten Familienmitglieder herauszutreten. Doch bei Nicole und ihrer Schwester besteht dieses Problem ganz und gar nicht – im Gegenteil. Die Schauspielerin bewies jetzt mit einem privaten und emotionalen Posting, wie stolz sie auf ihre Schwester ist. Der Grund: Die drei Jahre jüngere Antonia ist jetzt Juristin!

Auf Instagram teilte die Hollywood-Schönheit ein Foto von der Abschlusszeremonie ihrer Schwester, die gerade erfolgreich ihr Jura-Studium beendet hat. "Studieren, sechs Kinder großziehen und eine neue Phase in ihrer Karriere beginnen – all das meistert sie mit Anmut und Demut", schwärmte Nicole. "Ich möchte ihr auf diesem Wege meine Anerkennung zeigen, denn meine Familie hat großen Anteil daran, dass ich bin, wer ich bin", schrieb die 51-Jährige weiter. Bei diesem bewegenden Posting beließ es der Big Little Lies-Star aber nicht – auch für ihre Mutter fand Nicole rührende Worte.

Nicole postete ein Foto von Antonia und ihrer Mama Janelle Kidman. Seit ihrer Kindheit habe sie stets an ihre Töchter geglaubt und sie auf den richtigen Weg geführt. "Ich liebe diese beiden Frauen so sehr", betonte die Ex-Frau von Tom Cruise (56). Janelle begleitete ihre berühmte Tochter bereits auf zahlreiche Red-Carpet-Events.

