Seit wenigen Stunden ist es süße Gewissheit: Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann (31) ist wieder schwanger – und erwartet das zweite gemeinsame Kind mit ihrem Ehemann Christian! Ihr Sohn Matti hatte bereits im Dezember 2017 das Licht der Welt erblickt. Nun, knapp zweieinhalb Jahre später, lässt Anna-Maria ihre erste Schwangerschaft noch einmal Revue passieren – und vergleicht sie mit ihren aktuellen besonderen Umständen!

Am Dienstagnachmittag startete die werdende Zweifachmama einen Livestream auf ihrem Instagram-Kanal, in dem sie einige Details zum Baby preisgab. Darunter auch, wie sich ihre beiden Schwangerschaften bisher unterscheiden: "Ich hab auch mal verglichen... Gefühlt fühle ich mich mehr, weil der Bauch viel schneller da war. Jetzt war der sofort da", berichtete die Musikerin. "Die Hebamme meinte aber, das ist normal." Bis auf die Tatsache, dass ihre Körpermitte ein bisschen schneller gewachsen sei, gäbe es aber kaum Unterschiede. "Gewichtsmäßig ist es genauso wie bei Matti", verriet Anna-Maria weiter.

Auch ihre Karriere will die "Nur noch einmal schlafen"-Interpretin handhaben, wie in der Schwangerschaft mit Matti. "Masterplan ist, ab September wieder auf der Bühne zu stehen, vielleicht im Dirndl", überlegt Anna-Maria. Da sie sich aktuell in der 20. Schwangerschaftswoche befindet, dürfte ihr zweiter Spross etwa Ende Juli, Anfang August zur Welt kommen.

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann während ihrer ersten Schwangerschaft mit Matti 2017

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann mit ihrem Sohn Matti

Jens Schlueter/Getty Images Anna-Maria Zimmermann und Florian Silbereisen auf der Bühne



